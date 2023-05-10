مصر تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال المستمرة

طالبت مصر اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واجبار الاحتلال على وقف جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد عرفي في كلمة خلال ترؤسه أعمال الدورة غير العادية (المستأنفة) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات وانتهاكات الاحتلال ان “المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله لتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار الاحتلال على الكف عن هذه الجرائم”.

وأضاف أن “هذه الأحداث المؤلمة لا تدع مجالا للشك في صحة ما أكدته الدول العربية وأيده المجتمع الدولي بكل صورة ممكنة من أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية باعتبار أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف.

واكد عرفي أن “التسبب بأي صورة كانت عمدا أو عن غير قصد في إزهاق أرواح المدنيين لاسيما الأطفال منهم تمثل انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

واوضح أن جامعة الدول العربية تستأنف اجتماعها المنعقد بشكل مستمر منذ الخامس من شهر أبريل الماضي بعد أحداث المسجد الأقصى المبارك الاخيرة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها خلال اليومين الماضيين قوات الاحتلال الإسرائيلية ولا تزال تستمر بممارسة تلك الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيره من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تهدد بلا شك السلام والاستقرار بالمنطقة.

وشدد على ضرورة أن “يلتفت العالم” لما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلية من عدوان وقتل وتدمير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبا بالتدخل الفوري لإنهاء التصعيد اللا إنساني وغير المقبول لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الانتهاكات.

ولفت إلى أن “مأساة فلسطين من قتل وتدمير وتهجير واحتلال قد مضى عليها 75 عاما” مؤكدا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن تكون تلك الدولة قابلة للعيش والنماء وبما يعني ذلك الحل العادل للاجئين.

واختتم عرفي كلمته قائلا “إننا نقف جميعا هنا متضامنين قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومع أسر الضحايا والمصابين الأبرياء ونترحم عليهم جميعا”.

ترأس وفد دولة الكويت أمام الاجتماع سفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم.