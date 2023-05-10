النمسا تحظر استخدام تطبيق “تيك توك” على الهواتف المحمولة للموظفين الحكوميين

اعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الاربعاء ان مجلس الوزراء قرر حظر استخدام تطبيق (تيك توك) على الهواتف المحمولة للموظفين الحكوميين.

واضاف كارنر في تصريح صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس ان “سبب الحظر يعود لمخاوف امنية مشيرا الى ان عدة دول ابرزها الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك المفوضية الاوروبية اتخذت مثل هذه الخطوة بالفعل خلال الاسابيع القليلة الماضية”.

واوضح ان “الموظفين العموميين سيظلون قادرين على استخدام التطبيق في المستقبل ولكن بشرط ان يكون ذلك فقط على هواتفهم الخاصة”.

وقال ان هذا القرار اتخذ لحماية اي معلومات وبيانات خاصة بالدولة وامنها واستقرارها مشيرا الى ان تطبيق (تيك توك) تابع لشركة صينية مملوكة للدولة.

ويحظى تطبيق (تيك توك) بشعبية خاصة بين جيل الشباب ويقدر عدد مستخدميه على الصعيد العالمي باكثر من مليار مستخدم نشط شهريا معظمهم تقل اعمارهم عن 30 عاما او في سن المراهقة.

وفي النمسا وحدها يستخدم حوالي 70 في المئة من الاطفال والشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 15 عاما المنصة عبر الانترنت.