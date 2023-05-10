23 مرشحا في اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس ال أمة 2023

23 مرشحا في اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس ال أمة 2023

تقدم 23 مرشحا اليوم الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس منذ فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب التسجيل 142 مرشحا (138 ذكور – 4 إناث).

وجاءت أسماء المرشحين لليوم السادس وفق توزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى مرشحان (ذكور) هما: (عبدالصمد مصطفى سيد زاهد – علي عبدالرسول القطان).

الدائرة الثانية خمسة مرشحين هم: (أحمد محمد الحمد – عبدالله سالم المطيرات – فرج عبدالله الخضري – فلاح ضاحي الهاجري – مجبل محمد العنزي).

الدائرة الثالثة أربعة مرشحين (ذكور) هم: (أحمد عبدالعزيز السعدون – خليفة علي الحشاش – عبدالعزيز طارق الصقعبي – يعقوب عبدالمحسن الصانع).

الدائرة الرابعة تسعة مرشحين (ذكور) هم: (ثامر سعد الظفيري – سعود سعد المطيري – شعيب شباب المويزري – عبدالرحمن غريرالعدواني – عبدالله فهاد العنزي – عبدالله مطلق المطيري – علي دحام الرحيلي – مرزوق خليفةالخليفة – مساعد سعد المانع).

الدائرة الخامسة ثلاثة مرشحين (ذكور) هم: (صلاح عويجان علي – غانم طالع المطيري – محمد حسين العجمي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد افتتحت يوم الجمعة الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2023) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 14 مايو الجاري.