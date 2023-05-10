من حملة البلدية

البلدية: مصادرة 6 عربات آيس كريم لعدم تقيدهم بالموقع المصرح لهم بمحافظة الأحمدي

10 مايو، 2023
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في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بتنفيذ جولات تفتيشية على المناطق السكنية و المناطق التجارية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين .

وفي هذا الصدد صرح مدير إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري بإن الجولات أسفرت عن مصادرة 6 عربات آيس كريم لعدم تقيدهم بالموقع المصرح لهم وإرسالهم الى موقع الحجز بالإضافة الى مصادرة طن ونصف من الخضراوات والفواكه لإتلافهم .

وأشار المطيري إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصدر
كونا
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10 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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