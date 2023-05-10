البلدية: مصادرة 6 عربات آيس كريم لعدم تقيدهم بالموقع المصرح لهم بمحافظة الأحمدي

في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بتنفيذ جولات تفتيشية على المناطق السكنية و المناطق التجارية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين .

وفي هذا الصدد صرح مدير إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري بإن الجولات أسفرت عن مصادرة 6 عربات آيس كريم لعدم تقيدهم بالموقع المصرح لهم وإرسالهم الى موقع الحجز بالإضافة الى مصادرة طن ونصف من الخضراوات والفواكه لإتلافهم .

وأشار المطيري إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.