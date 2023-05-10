بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 16.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 16.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6963 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر97 مليون سهم عبر 8726 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار كويتي (نحو 8ر87 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 39ر0 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5551 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة من خلال تداول 9ر32 مليون سهم عبر 2182 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7687 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 7ر64 مليون سهم عبر 6544 صفقة بقيمة 2ر25 مليون دينار (نحو 3ر76 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 08ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5578 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 30 مليون سهم عبر 1767 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار (نحو 3ر10 مليون دولار).

وكانت شركات (الصفاة) و(التعمير) و(أسس) و(أركان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) وبنك بوبيان فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يوباك) و(المركز) و(البيت) و(أصول) الأكثر انخفاضا.