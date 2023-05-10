صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى رئيس البارغواي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية

10 مايو، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينا الرئيس المنتخب لجمهورية الباراغواي الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينا الرئيس المنتخب لجمهورية الباراغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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10 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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