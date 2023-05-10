استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة (قباطية) جنوب محافظة (جنين) بالضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشهيدين هما أحمد عساف (19 عاما) وراني قطنات (24 عاما) مضيفة أن المصاب هو فتى (17 عاما) وبحالة حرجة جدا بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر.

وذكرت مصادر محلية في المحافظة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة حيث اطلقت النار على مركبة ومن ثم ترجل الجنود وأعادوا إطلاق النار على الشابين عن قرب ما أدى إلى استشهادهما.

وفي السياق أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية الإضراب في المحافظة حدادا على روح الشهيدين فيما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان من محافظة (الخليل) وشابا من بلدة (قباطية) وخمسة آخرين من محافظة (نابلس) واثنين من مدينتي (طولكرم) و(طوباس) إضافة إلى فتى من مخيم (عقبة جبر) في (أريحا).