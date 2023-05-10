من الافتتاح

وزير الصحة يفتتح مركز الكويت لمراقبة السموم

10 مايو، 2023
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في إضافة نوعية للخدمات الوقائية والعلاجية لدى وزارة الصحة في دولة الكويت، افتتح وزير الصحة د. أحمد العوضي مركز الكويت لمراقبة السموم ، كأول مركز متخصص في متابعة حالات التسمم وتقديم المشورة والخطط العلاجية، ومراقبة المواد السمية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

وبهذه المناسبة قال الوزير أن المركز يعد إضافة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية التخصصية، إذ يضطلع بعدد من المهام، وتوفير المعلومات التي ترتكز على البراهين والأدلة العلمية فيما يخص حالات التسمم.

من جهته أوضح رئيس المركز د. عبداللطيف العومي أن حالات التسمم التي يتعامل معها المركز، تشمل جميع الحالات الناتجة عن التسمم بسبب المكملات الغذائية، أو الأدوية، أو المستحضرات الطبية، أو المواد الكيميائية، أو المخدرات، أو الأبخرة السامة، أو الأطعمة…. وغيرها من المسببات.

من الافتتاح
من الافتتاح
من الافتتاح
المصدر
وزارة الصحة
الوسوم
10 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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