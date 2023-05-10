“زين” ترفع أرباحها الصافية الفصيلة 15% وتسجل 54 مليون دينار

أعلنت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز :ZAIN) أن نتائجها المالية الفصلية في الربع الأول سجلت نموا قويا على كافة مؤشراتها المالية، إذ رفعت المجموعة أرباحها الصافية بنسبة 15% لتصل إلى نحو 54 مليون دينار (177 مليون دولار) ، بربحية للسهم الواحد بلغت 13 فلسا (0.04 دولار).

وأوضحت “زين” الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان صحافي أنها رفعت إيراداتها المجمعة عن فترة الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 468 مليون دينار (1.53 مليار دولار).

وكشفت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 165 مليون دينار (540 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 35%.

وبينت المجموعة أن الأداء القوي لعملياتها التشغيلية والتجارية عن هذه الفترة انعكس على حجم قاعدة العملاء في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، التي سجلت زيادة بنحو 2.2 مليون عميل نشط، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، لتصل إلى نحو 53 مليون عميل.

وأوضحت زين أن إيرادات خدمات البيانات سجلت ارتفاعا ملموسا بفضل مشاريع التطوير والتحسين المستمرة لشبكات الجيلين الرابع والخامس، إذ سجلت إيرادات خدمات البيانات ارتفاعا بنسبة 10%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، تمثل 39% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح ” نجحت المجموعة في تنويع خططها الاستراتجية وسط التحولات التي تشهدها صناعة الاتصالات، إذ حافظت خلال هذه الفترة على مكتسابات خطط أعمالها، حيث تؤدي حاليا دورا رائدا كمزود اتصالات إقليمي في أسواق الشرق الأوسط”.

وأعرب الفريح عن سعادته بالانضمام إلى مجموعة زين قائلا “تمتلك زين إرثا ضخما، ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة على مجتمعات الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينا أنها تواصل المضي قدما في تنفيذ مبادارتها الاجتماعية، وتنفيذ خططها في مجالات الاستدامة، وممارسات الحوكمة السليمة”، وانتهز الفريح الفرصة ليعرب أيضا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق أحمد الطاحوس، تقديرا للدور المؤثر الذي قام به خلال فترة عمله التي شهدت تقدم أعمال المجموعة في مسيرة تحول أعمالها، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع للعمل والبناء على الأسس المتينة لتعظيم حقوق المساهمين”.

وأكد الفريح أن المجموعة تراقب تطور الأوضاع الحالية في جمهورية السودان، وتأمل أن تنتهي الأحداث الأخيرة حفاظا على سلامة الجميع ومقدرات البلاد، مبينا أن المجموعة تُدرك حجم المخاطر، حيث تقوم شركة زين السودان بمسؤولياتها تجاه الشعب السوداني وسط هذه الظروف الصعبة، لضمان استمرار تقديم الخدمات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “أظهرت النتائج المالية المجمعة نموا قويا على كافة مؤشراتنا المالية، في وقت تشهد فيه أسواق الشرق الأوسط تحديات التضخم، ارتفاع التكاليف والأسعار، تفاقم الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، وتزايد التوترات الجيوسياسية، إذ أظهر الارتفاع القوي للإيرادات المجمعة قدرتنا في المحافظة على خلق قيمة كبيرة لمساهمينا في ظل هذه الظروف”.

وأوضح قائلا “تُبرز التطورات الإيجابية لخطط أعمال المجموعة السمات التنافسية التي اكتسبتها خلال هذه الفترة، حيث استفادت أعمالها من التميز التشغيلي لشبكاتها، ومن زخم منصاتها الرقمية، إذ حققت الأخيرة قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 48%، وذلك رغم الاختلاف النسبي في اعتماد واستخدام التكنولوجيا في أسواق المنطقة”.

وتابع الخرافي بقوله “تلتزم المجموعة بتقديم أحدث التقنيات، وتحسين محفظة خدماتها، والتركيز المستمر على تطوير وتحديث شبكات الجيلين الرابع والخامس، ونشر المزيد من شبكات الألياف البصرية، إذ سجلت النفقات الرأسمالية في الربع الأول 112 مليون دولار تمثل 7% من حجم الإيرادات المجمعة عن هذه الفترة”.

وبين الخرافي بقوله “واصلنا في زين إطلاق المبادرات التي تحافظ على تقدم أعمالنا، وتحمي مراكزنا التنافسية، وركزنا على طرح المزيد من الحلول المبتكرة لتمكين استراتيجيتنا الرقمية، حيث نعكف الآن على إطلاق كامل إمكاناتنا في المجتمعات الرقمية من خلال تبني التكنولوجيات الناشئة، الخدمات السحابية، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والأمن السيبراني”.

وكشف الخرافي أن استثمارات المجموعة في مشاريع تطوير وتوسعة شبكات الجيل الخامس دعمت الخطط التشغيلية والتجارية خلال هذه الفترة، حيث سجلت عمليات زين في الكويت، البحرين، والسعودية نمواً ملحوظاً لعملاء الجيل الخامس (5G)، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضا المجموعة في الاستفادة من الفرص المربحة في القطاع الرقمي وقطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، إذ نمت إيرادات الأخير بنسبة 37%، حيث واصلت ZainTech المشغل التكنولوجي الإقليمي التوسع في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واكتساب المزيد من عملاء الشركات والحكومات.

وأفاد قائلا ” تقوم شركة ZainTech بدعم مبادرات المجموعة في نشر الخدمات السحابية، حيث تتطلع أن تكون الشريك الإقليمي المفضل للمؤسسات والحكومات، وتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاعتماد على الخدمات السحابية، وتسريع عملية التحول لآليات الأعمال نحو تبني المزيد من الخدمات التكنولوجية”.

وذكر أن المجموعة أحرزت تقدما في استراتيجيتها التوسعية في مجالات البنية التحتية وتشارك الأبراج، حيث وافقت شركة زين السعودية على بيع وإعادة استئجار 8069 برجا مقابل 3.03 مليارات ريال سعودي (807 ملايين دولار) إلى تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، مبينا أن شركة زين العراق توصلت أيضا إلى اتفاق محدد مدته 15 عاما مع TASC Towers لبيع محفظة أبراجها التي تتكون من 4968 برجا بقيمة 180 مليون دولار، بما في ذلك حقوق الإدارة.

ومضى الخرافي في قوله” يبرز هذا التوجه الاستراتيجي محورا أساسيا من استراتيجية أعمالنا، خصوصا مع تزايد اهتمام أسواق الاتصالات بمشاريع المشاركة في البنية التحتية، وتزايد الطلب على البيانات، وتبني الخدمات الرقمية، إذ ستتيح مشاريع تشارك البنية التحتية الفرصة لتحسين سعة وكفاءة الشبكات، وتوجيه الاستثمارات إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية”، مبينا أن مجموعة زين كانت السباقة في تبني هذا النموذج التشغيلي المتطور في أسواق المنطقة بداية من تنفيذ أول صفقة في مجال تشارك البنية التحتية في السوق الكويتية، ثم تلتها السوق الأردنية، والسعودية، وأخيرا السوق العراقية.

وأشار الخرافي أن منصات المجموعة الرقمية اكتسبت زخما كبيرا خلال هذه الفترة، سواء على مستوى نمو عدد العملاء أو على مستوى حجم العمليات المُنفذة، حيث تشهد أسواق المجموعة نموا قويا في حجم المدفوعات الإلكترونية، إذ سجلت إيرادات خدمات التكنولوجيا المالية نمواً هائلاً على منصات المجموعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 60%، وشهدت إيرادات الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي نموا قويا بلغ 48% عن فترة الربع الأول.

وعلى صعيد الوضع في السودان، وما تشهده من أحداث صعبة في الوقت الحالي قال الخرافي “نتابع تطورات الأوضاع في السودان بمزيد من الحزن، إذ قامت المجموعة بفتح خط اتصال مستمر مع الإدار التنفيذية في شركة زين السودان، وحرصت على التأكد من استمرارية العمل للحفاظ على سير العمليات التشغيلية والتجارية، وتوفير خدمات الصوت والبيانات التي تعتبر حيوية في مثل هذه الظروف، التي تأثر بعضها في بعض مناطق العاصمة الخرطوم بسبب نقص إمدادات الوقود، بينما تجري الأمور بشكل جيد في بقية المناطق الأخرى، وكذلك الأمور تبدو جيدة في المناطق الواقعة خارج الخرطوم، ندعو أن تمر هذه الأحداث بسلامة وأمان على الشعب السوداني”.

الجدير بالذكرأن مؤسسة “براند فاينانس” صنفت علامة زين مؤخرا كأقوى علامة تجارية في الكويت بتصنيف +AA، إذ ذكرت الدورية العالمية في تقرير حديث لها أن قيمة العلامة التجارية لمجموعة زين ارتفعت على مؤشر براند فاينانس بنسبة 14% لتصل 2.7 مليار دولار، وعزت ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات والأرباح وقاعدة العملاء، والتوسع في الاستحواذات على الخدمات السحابية ونشر شبكات الأليف البصرية في المنطقة وقيادتها لتقينات الجيل الخامس والابتكارات الرقمية وتفوقها في مبادرات الاستدامة والتنوع والإنصاف والاشتمال.

وتدين مجموعة زين بقدر كبير من نجاحها إلى دمج الاستدامة في قرارات أعمالها، إذ تسهم بفاعلية في تمكين المجتمعات من الحصول على فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة .

الكويت

تحافظت عمليات زين الكويت على ريادتها في السوق الكويتية، إذ رفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 4% لتصل إلى 2.6 مليون عميل، وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعا عن هذه الفترة بنسبة 3% لتصل إلى 87 مليون دينار (285 مليون دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب الـ EBITDA بنسبة 2% لتصل إلى 32 مليون دينار (105 ملايين دولار)، وانعكس ذلك على هامش EBITDA الذي بلغ 37%، وسجلت الشركة أرباحا فصلية عن الربع الأول بقيمة 19 مليون دينار (62 مليون دولار)، وبفضل الكفاءة التشغيلية وجاذبية شبكتها، واصلت الشركة اكتساب المزيد من العملاء في قطاع الـ B2B، إذ سجلت نموا في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 1%، تمثل 38% من إجمالي الإيرادات.

السعودية

سجلت الإيرادات الفصلية لشركة زين السعودية نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 644 مليون دولار عن فترة الربع الأول، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بقيمة 189 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 29%، وقفزت الشركة بأرباحها الصافية الفصلية بنحو 6 أضعاف بتصل إلى 151 مليون دولار، التى جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالمكاسب التى تحققت من بيع الأبراج، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، ورفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 4% لتصل إلى نحو 8.7 ملايين عميل.

العراق

سجلت الإيرادات الفصلية لشركة زين العراق ارتفاعا عن فترة الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 223 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA 76 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 34%، وشهدت الأرباح الصافية للشركة ارتفاعا بنحو 8 أضعاف لتصل إلى 30 مليون دولار، التى جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالمكاسب التى تحققت من بيع الأبراج، وذلك مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الأخير، وحافظت الشركة على ريادة حصتها السوقية الي العراق، إذ نمت قاعدة العملاء بنسبة 4% لتصل إلى نحو 18.2 مليون عميل.

السودان

سجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات زين السودان نموا مذهلا، التي شهدت ارتفاعا قويا على كافة مؤشراتها المالية خلال فترة الربع الأول، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 70% لتصل إلى 167 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 66% لتصل إلى 86 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 51%، وقفزت الأرباح الصافية لعمليات زين السودان بنسبة 68% لتصل إلى 77 مليون دولار، وبفضل عمليات التحسين والتطوير لشبكتها قفزت إيرادات الخدمات بنسبة 90%، تمثل 34% من الإيرادات، وشهدت هذه الفترة المتميزة لأعمال الشركة نموا في حجم قاعدة العملاء بنسبة 2% لتصل إلى نحو 16.8 مليون عميل.

الأردن

سجلت إيرادات زين الأردن نموا بنسبة 4% عن فترة الربع الأول لتصل إلى 129 مليون دولار، وسجلت عمليات الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بقيمة 52 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 40%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 18 مليون دولار، وحافظت عمليات زين الأردن على زخم عروضها لخدمات البيانات، إذ ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 2%، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، وتحافظ عمليات زين الأردن على ريادتها السوقية في المملكة، حيث رفعت قاعدة عملائها 5% لتصل إلى 3.8 ملايين عميل.

البحرين

رفعت عمليات زين الأردن إيرادتها الفصلية 6% لتصل إلى نحو 48 مليون دولار، وسجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بقيمة 15 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 30%، وبلغت الأرباح الصافية عن هذه الفترة 3.8 ملايين دولار، وشهدت هذه الفترة نموا في حجم إيرادات البيانات بنسبة 5%، تمثل 45% من إجمالي الإيرادات.