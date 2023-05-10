مرزوق الخليفة يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة

أعلن النائب السابق مرزوق الخليفة الشمري ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة.

وقال الخليفة: أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة متوكلاً على الله ومستمداً عزيمتي وثقتي من أهل الكويت جميعاً وناخبي وناخبات الدائرة الرابعة الكرام الذين منحوني الثقة الغالية لأكون ممثلاً لهم وأنا وراء القضبان على أن أكون هذه المرة بينهم ومعهم في القريب العاجل باذن الله … لاستكمال مسيرة الحملة الانتخابية في دواوينهم وتجمعاتهم وندواتهم لنكون جميعاً شركاء نعمل لخدمة البلاد والعباد … والله الموفق.