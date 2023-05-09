وزير الخارجية الكويتي يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الولايات المتحدة في واشنطن

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في واشنطن سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

10 مايو، 2023
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في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023 فقد التقى في العاصمة واشنطن سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تناول اللقاء مجمل القضايا التي تشهدها الساحة العربية وفي مقدمتها التطورات الأمنية في السودان ومستجدات ملف الأزمة السورية والأحداث الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد وزير الخارجية على مدى أهمية تعزيز روافد العمل العربي المشترك وخاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مؤكدا أهمية تفعيل دور التعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات والتعامل مع تبعاتها بما يحفظ السلم والأمن ويحقق الاستقرار في المنطقة الأمر الذي يحتم على الجميع التعاون بشكل واضح تجاه تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

المصدر
كونا
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10 مايو، 2023
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