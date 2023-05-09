سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بمناسبة فوز الفريق في المباراة النهائية لبطولة “كأس الأمير”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة (كأس الأمير) للموسم الرياضي (2022 – 2023) والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي كاظمة الرياضي والتي حضرها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ممثلا عن سموه رعاه الله.

مشيدا سموه حفظه الله بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة راجيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة (كأس الأمير) للموسم الرياضي (2022 -2023) والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي كاظمة الرياضي والتي حضرها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

مشيدا سموه حفظه الله بالروح الرياضية التي تحلى بها الفريقان خلال المباراة وبروح المنافسة التي تمتعت بها كافة الفرق الرياضية المشاركة في البطولة ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.