عرض مرئي للمباني التي كشفت عليها اللجنة المشتركة

“الإطفاء”: تذليل أي عقبات تعترض توفير الشروط الوقائية أمام المجلس الوطني للثقافة

9 مايو، 2023
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أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله اليوم الثلاثاء دعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فنيا وتذليل أي عقبات تعترض توفير الشروط الوقائية.

وقالت الإدارة العامة للاطفاء في بيان صحفي إن اللواء عبدالله شدد خلال استقباله الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الدكتور محمد الجسار في مبنى (الإطفاء) على ضرورة وضع خطة وجدول زمني لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

وذكر البيان أن الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي “الاطفاء” والمجلس تضمن عرضا مرئيا للمباني التي كشفت عليها اللجنة المشتركة من “الاطفاء” والمجلس من متاحف ومسارح ومكتبات ومحلات تجارية والاشتراطات الوقائية المطلوبة وأهميتها.

المصدر
كونا
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9 مايو، 2023
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