السفير الظفيري: تمديد الجسر الجوي الكويتي للسودان استجابة للاحتياجات الطبية العاجلة

وصلت الى مطار (بورتسودان) اليوم الثلاثاء سادس طائرات الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 10 اطنان من المساعدات الطبية والانسانية من اصل 75 طنا.

وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرحلات الجوية جرى تمديها لتصل لنحو 13 رحلة بدلا عن 5 استجابة للاحتياجات الصحية والطبية في السودان.

واضاف الظفيري ان التنسيق بين الهلال الاحمر الكويتي ونظيره السوداني ادلى الى تعزيز المخزون العلاجي والدوائي خاصة المتصلة بالامراض المزمنة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية بالسرعة الممكنة.