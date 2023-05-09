فهيد العجمي رئيسا لأول اتحاد عربي لهوكي الجليد بالتزكية

زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لهوكي الجليد مساء اليوم الثلاثاء مرشح دولة الكويت رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي لرئاسة أول اتحاد عربي للعبة لأربع سنوات مقبلة.

وأسفر الاجتماع الذي عقد بالكويت على هامش بطولة كأس العرب الأولى للعبة المتواصلة حاليا بالبلاد عن تزكية الاماراتي جمعه الظاهري نائبا للرئيس عن قارة آسيا وانتخاب المغربي خالد المريني نائبا للرئيس عن قارة افريقيا.

وقرر ممثلو 11 دولة (السعودية والأمارات وعمان وقطر والبحرين ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب اضافة للكويت) اختيار 8 أشخاص لعضوية المجلس ممن لم ينالوا المناصب المذكورة على أن يتم ترشيحهم من قبل بلدانهم في وقت لاحق.

وأعرب العجمي في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع عن الشكر والامتنان لممثلي اتحادات الدول العربية على منحهم الثقة له ليتبوأ هذا المنصب للمرة الأولى معتبرا ان هذه الثقة تعد تقديرا لرياضة هوكي الجليد الكويتية.

وأكد انه سيسعى مع زملائه بالمجلس للارتقاء باللعبة ودعم اللاعبين العرب الممارسين لها من خلال إقرار أجندة بطولات على مستوى المنتخبات والاندية مضيفا ان اطلاق هذا الاتحاد سيكون له مردود ايجابي لنشر اللعبة على نطاق واسع على المستوى العربي.

واوضح ان الاتحاد العربي سيعمل أيضا على دعم كافة كوادر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين من خلال عقد دورات خاصة بهم باعتبارهم عناصر مهمة لإنجاح البطولات.

وثمن دعم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والتي تجسدت برعايته الكريمة للبطولة العربية للعبة المتواصلة حاليا بالبلاد التي تشهد نجاحا كبيرا بفضل مشاركة 8 منتخبات من قارتي آسيا وافريقيا مشيدا بدور الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية على دعمهم المستمر لكل أنشطة النادي.