“الأرصاد”: طقس رطب وفرصة لأمطار خفيفة رعدية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود الليلة طقس رطب نسبيا لاسيما على المناطق الساحلية.

وذكرت الادارة عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء ان الطقس يستمر غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 15 الى 55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية وفرصة للغبار.

وتوقعت أن يتحسن الطقس صباح غد فيكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 35 كيلومترا في الساعة.