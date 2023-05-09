دولة الكويت تدين وتستنكر العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.