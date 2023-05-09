وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس

9 مايو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

المصدر
كونا
الوسوم
9 مايو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزارة الاعلام تطلق تطبيق الجريدة الرسمية “كويت اليوم” على الهواتف الذكية

9 مايو، 2023

“الأرصاد”: طقس رطب وفرصة لأمطار خفيفة رعدية

9 مايو، 2023

نائب رئيس الحرس الوطني: حريصون على تطوير الوحدات ومواكبة المستجدات الحديثة بجميع المجالات

9 مايو، 2023

“الخدمة المدنية”: 6 يونيو المقبل يوم راحة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

9 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى