ولي عهد أبوظبي يقر ميزانية حجمها 85.4 مليار درهم إماراتي لتطوير مناطق سكنية متكاملة

اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية متكاملة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال 5 سنوات.

وتشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.