الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

9 مايو، 2023
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس.

وأعرب البديوي في بيان عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعد انتهاكا صارخا وتقوم بها سلطات الاحتلال داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف ممارساته العدوانية والتي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.

وجدد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر
كونا
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9 مايو، 2023
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