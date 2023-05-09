محمد أحمد العوضي

محمد أحمد العوضي يعلن عدم خوضه لانتخابات مجلس الأمة 2023

9 مايو، 2023
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أعلن محمد أحمد العوضي عن عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023.

وقال العوضي: حتى لانترك المشهد المؤلم والصراع الذي أنهك الدولة لسنوات، وتكون حجتنا الملل والإرهاق، وتكون حينها قد تحققت أمنيات من يريد هدم هذه المؤسسة العريقة، فواجب علينا الوقوف مع كل المخلصين الوطنيين لوجودهم بقاعة عبدالله السالم ولنا عودة قريباً بإذن الله

وعاجز عن الشكر والتقدير لكل من تواصل وإتصل وقدم الدعم والمساندة أو المشورة لخوض السباق الإنتخابي هذه الفترة فلكم مني كل الحب والإمتنان.

وأسال الله التوفيق لكل من يحافظ على البلد وشعبها ودستورها.

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9 مايو، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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