رئيس مجلس النواب اللبناني: المقاومة هي اللغة التي يفهمها الاحتلال الإسرائيلي

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، “المجزرة” التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم في قطاع غزة، مُعتبراً أن “المستويين الأمني والسياسي في الكيان الإسرائيلي يمثلان نموذجاً متقدماً لإرهاب الدولة المنظم”.

وقال بري، في بيان صحفي اليوم:”ما حصل فجراً في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان الصهيوني يمثلان أنموذجا متقدماً لإرهاب الدولة المنظم”.

ورأى أنه “من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة وفي مقدمها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الصهيوني”.

واعتبر بري أن ” سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الاسرائيلي “.