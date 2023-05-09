نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس الحرس الوطني: حريصون على تطوير الوحدات ومواكبة المستجدات الحديثة بجميع المجالات

9 مايو، 2023
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أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح حرص الحرس على تطوير وحداته العسكرية ومواكبة المستجدات الحديثة بجميع المجالات ومواصل مسيرته في مساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام وكافة مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.

وقال الحرس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الشيخ فيصل النواف نقل خلال استقباله لرؤساء الأفرع في الحرس تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني مشيدا بجهودهم وكفاءتهم في ادارة افرعهم وهو ما تجلى في المستوى المتطور لمنظومة العمل في الحرس الوطني.

وأوضح الشيخ فيصل النواف وفق للبيان أن “القيادة تكليف لا تشريف فانزلوا إلى القاعدة والميدان حتى تكون رؤيتكم شاملة وقيادتكم مبنية على رؤية واضحة”.

وذكر البيان بأن نائب رئيس الحرس الوطني وجه رؤساء الأفرع بالتواصل مع كافة المنتسبين ومعرفة نقاط القوة لديهم والعمل على تنميتها واستثمارها بما يصب في مصلحة الحرس الوطني.

وشدد على ضرورة تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والإنصات الجيد للمنتسبين وتلمس احتياجاتهم في العمل وتوفير كافة المتطلبات ليؤدوا واجباتهم المكلفين بها في حماية منشآت الدولة على أكمل وجه.

نائب رئيس الحرس الوطني مع رؤساء الأفرع في الحرس الوطني
المصدر
كونا
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9 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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