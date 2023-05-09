برنامج الغذاء العالمي

برنامج الغذاء العالمي: قلقون من أن تفاقم أزمة الغذاء من الوضع في الشرق الأوسط

9 مايو، 2023
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يخشى برنامج الغذاء العالمي من أنه من الممكن أن تؤدي أزمة الغذاء الحالية في الشرق الأوسط إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط كورين فليشر إن خمس دول بالمنطقة تعاني من تجاوز تضخم أسعار الغذاء 60%.

وجاء في بيان البرنامج مساء أمس الاثنين ” عندما يصبح لا يمكن تحمل تكلفة الغذاء، النتيجة تكون الجوع”.

ويفاقم الاعتماد الكبير على الواردات وأزمة المناخ من أزمة الغذاء.

وقال البرامج إنه يتم شراء الغذاء من أجل المنطقة بأسعار مرتفعة، حيث أن المنطقة نفسها لا تنتج ما يكفي.

المصدر
د ب أ
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9 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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