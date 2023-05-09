15 مرشحا ومرشحة في اليوم الخامس منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

15 مرشحا ومرشحة في اليوم الخامس منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

تقدم 15 مرشحا ومرشحة اليوم الثلاثاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في اليوم الخامس منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب التسجيل 119 مرشحا (115 ذكور – 4 إناث).

وجاءت أسماء المرشحين لليوم الخامس وفق توزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى مرشحان (ذكور) هما: (عيسى أحمد الكندري – محمد مبارك العازمي).

الدائرة الثانية مرشحة واحدة هي: (عالية فيصل الخالد).

الدائرة الثالثة 3 مرشحين (ذكور) هم: (حمد عادل العبيد – عبدالكريم عبدالله الكندري – فيصل سبهان الصالح).

الدائرة الرابعة 5 مرشحين (4 ذكور) ومرشحة واحدة وهم: (حمد ليلي السعيدي – عجيل لهمود الشمري – مبارك حمود الطشه – مريم محسن المطيري – هزاع مطلق الهدبة).

الدائرة الخامسة 4 مرشحين (ذكور) هم: (حمدان سالم العازمي – عبدالهادي ناصر العجمي – عيد فلاح العازمي – محمد مساعد الدوسري).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد افتتحت يوم الجمعة الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2023) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 14 مايو الجاري.