الجامعة العربية تجدد شكرها لدولة الكويت على رعايتها جائزة التميز الإعلامي العربي

جددت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الشكر الجزيل لدولة الكويت على رعايتها جائزة التميز الإعلامي العربي التي أضحت ذات قيمة مالية إضافة إلى دلالتها المعنوية لتشجيع الكفاءات الإعلامية العربية أفرادا ومؤسسات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي أمام الاجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي برئاسة ممثل دولة الكويت مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الإعلام حمد البدري.

وقال خطابي انه “انطلاقا من المهام المسندة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بقطاع الإعلام والاتصال وفق مقتضيات النظام الداخلي لهذه اللجنة تمت مخاطبة الجهات الاعلامية بالدول الأعضاء لتقديم الترشيحات التي تتمحور جميعها حول موضوع (الاعلام البيئي) والترويج للجائزة من خلال الموقع الالكتروني للجامعة العربية”.

وأكد حرص قطاع الاعلام والاتصال على تمديد فترة تقديم هذه الترشيحات لضمان أكبر قدر من المشاركين التي بلغ عددها 107 ترشيحات في مختلف الفئات.

وأوضح خطابي في هذا الصدد أن اللجنة تلقت ترشيحات ل22 عملا من فئة الأعمال التلفزيونية و22 من فئة الأعمال الاذاعية و39 من فئة الصحافة المكتوبة و15 من فئة الإعلام الرقمي فيما بلغ عدد الشخصيات والمؤسسات المرشحة للتكريم تسعا.

وشدد على أن هذا الحجم الكبير من الترشيحات يعكس مدى الاهتمام بموضوع نشر الثقافة البيئية من طرف النخب الاعلامية في المنطقة العربية التي أصبحت وجهة رئيسة للتعاون متعدد الأطراف بشأن قضايا البيئة والتحولات المناخية.

وأشار خطابي الى أن جائزة التمييز الإعلامي العربي تم استحداثها بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 409 الصادر في دورته ال46 التي عقدت في 2016 وذلك بهدف إبراز الدور البناء الذي يقوم به الإعلام العربي وتسليط الضوء على النماذج الاعلامية الإبداعية المتميزة.

وأضاف أنه من المقرر تتويج الفائزين على هامش أعمال الدورة ال53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها بالرباط يوم ال21 من يونيو المقبل.