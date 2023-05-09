البرلمان العربي يستنكر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

استنكر البرلمان العربي اليوم الثلاثاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي “الغاشم” على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان في بيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني “الأعزل” الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وشدد على أن تلك الممارسات “الوحشية” الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وجدد البيان المطالبة باتخاذ مواقف “إيجابية” وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وكانت السلطات الصحية بقطاع غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء وقادة عسكريون لحركة (الجهاد الإسلامي) جراء غارات متتالية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة.