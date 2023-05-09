سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الاعلام يرافقه رئيس وأعضاء مجلس الشباب الكويتي

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الاعلام يرافقه رئيس وأعضاء مجلس الشباب الكويتي

9 مايو، 2023
0 42 أقل من دقيقة

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري يرافقه رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف محمد العازمي وأعضاء المجلس.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الدائم على التواصل مع الشباب وتسخير كافة الامكانيات لإزالة العقبات وتقديم الحلول تحقيقا لآمالهم وطموحاتهم داعيا الى العمل على تطوير مهاراتهم واطلاق طاقاتهم بأفضل صورة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشباب الكويتي وثقته في قدرة أعضائه على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم وتحقيق الإصلاح والتنمية المنشودة.

حضر المقابلة سعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومدير عام هيئة الشباب بالتكليف مشعل رشيد السبيعي.

المصدر
كونا
الوسوم
9 مايو، 2023
0 42 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الخدمة المدنية”: 6 يونيو المقبل يوم راحة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

9 مايو، 2023

الحركة التقدمية الكويتية تشجب القصف الصهيوني المجرم الذي تعرض له قطاع غزة اليوم

9 مايو، 2023

إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية

9 مايو، 2023

الداخلية: الإبعاد لأطراف مشاجرة بإستخدام آلات حادة

8 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى