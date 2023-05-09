مجموعة المرأة الدولية تحتفل بـ”يوم عضوات المرأة الدولية”

‏‎أقامت مجموعة المرأة الدولية في الكويت احتفالية “يوم عضوات المرأة الدولية”، يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في فندق كراون بلازا ، الفروانية.

‏‎في كلمتها الافتتاحية ، وجهت السيدة غادة شوقي ، رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية مصر العربية ، الشكر لسعادة الشيخة هنوف بدر المحمد الصباح ، الرئيسة الفخرية للمجموعة ، على دعمها وتوجيهها طوال العام. كما أشادت بالعمل الجماعي المتميز لمجلس إدارة المجموعة. وفي كلمتها التي أقيمت بمناسبة يوم العضوات ، شددت السيدة شوقي على القيم الأساسية للمجموعة المتمثلة في القيم الاساسية للصداقة والإثراء الثقافي والتمكين من خلال التفاهم. وأضافت ان كل سيدة فريدة ومميزة بطريقتها الخاصة وأن جمال المجموعة يكمن في تنوعه ، مع التأكيد على أهمية محاولة التعلم من بعضنا البعض والتواصل مع بعضنا البعض. وفي الختام ، أعربت السيدة شوقي عن شكرها وامتنانها لكل من دعم المجموعة خلال فترة رئاستها.

‏‎وبدورها ألقت نائب الرئيسة وحرم سفير دولة فلسطين، السيدة ريما الخالدي كلمة نيابة عن مجلس الادارة، تقديرًا للإنجازات المتميزة للسيدة شوقي خلال فترة رئاستها ، مؤكدة أنها مثال رائع للمرأة العربية الناجحة وممثلة ممتازة لبلدها مصر.

‏‎ثم تواصل البرنامج بعرض فيديو لصور جميع الفعاليات العديدة التي نظمت في عام 2022 – 2023.

‏‎مفتونة بالثقافات المختلفة لشعوب العالم ، وبدء هواية خاصة منذ الطفولة ، عرضت السيدة سناء كاميليا المطوع ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، مجموعة ضخمة من الدمى من جميع أنحاء العالم بفساتينها التقليدية. أعجبت العضوات بالدمى وكنّ سعيدات بالمشاركة في مسابقة ، حيث كان عليهن تحديد الدولة الممثلة لكل دمية.

‏‎وتكريمًا لثقافاتهنّ المتنوعة ، ارتدت العضوات ملابسهنّ التقليدية ، وكنّ فخورات بإظهار فساتينهن الجميلة وتقديم شرح موجز عن ثقافتهن الخاصة.

‏‎كما تضمن احتفال المجموعة عرضًا موسيقيًا رائعًا على آلة القانون عزفته السيدة نورهان الفقي.

وفي نهاية البرنامج قامت السيدة غادة شوفي بتكريم عدد من الصحافيين والصحافيات وقدمت لهم شهادات تقديرية وهدايا رمزية تعبيرا عن شكر مجموعة المرأة الدولية لجهودهم وعملهم معها .

‏‎وتبع هذا الحدث يانصيب قدمته الشركات Beverly Hills Optics و La Reve و ACE.

‏‎ثم استمتعت العضوات ببوفيه من المأكولات العالمية اللذيذة أعده طهاة فندق كراون بلازا.