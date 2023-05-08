افتتاح بطولة العالم للغوص الحر في دولة الكويت بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 44 دولة

افتتحت في دولة الكويت اليوم الإثنين بطولة العالم للغوص الحر للرجال والسيدات بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 44 دولة على أن تبدأ المنافسات غدا بفئتي (بلا زعانف) و(السرعة).

وأعلن ممثل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان افتتاح البطولة التي تستمر منافساتها حتى 13 مايو الجاري على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية في نادي كاظمة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح ورئيسة الاتحاد الدولي آنا ارجانا ورئيس الاتحاد العربي سامح الشاذلي ورئيس نادي الغوص والإنقاذ الكويتي طلال السرحان.

وبدأ الحفل بالترحيب بالحضور وعرض لفرقة الفن الشعبي ومن ثم طابور العرض للمنتخبات المشاركة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية إن استضافة دولة الكويت لهذه البطولة تعد بوابة لاستضافة العديد من التظاهرات الرياضية العالمية.

وعبر الشيخ فهد الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره واعتزازه بقدرة الشباب الكويتي على تنظيم أكبر البطولات منوها بدور اللجنة في دعم ومساندة كل ما ينهض بالرياضة الكويتية.

وأكد أن المنتخب الكويتي “قادر على المنافسة وحصد الميداليات” آملا الاستفادة من الاحتكاك بأبطال العالم والتفوق عليهم.

ورحب الشيخ فهد الصباح برؤساء وأعضاء الاتحادات الدولية والقارية وكذلك المنتخبات المشاركة متمنيا التوفيق للجميع.

من جانبه قال رئيس نادي الغوص والإنقاذ الكويتي في تصريح مماثل لـ(كونا) إن تنظيم هذه البطولة جاء نتاج الاستراتيجية الرياضية التي وضعت مع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وتستهدف تنظيم أكبر البطولات العالمية.

وأضاف السرحان أن دولة الكويت استطاعت الفوز بتنظيم هذه البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط بعد مجهود كبير من الجهات الرياضية الحكومية ونادي الغوص والإنقاذ إذ بدأ العمل لها منذ سنة كاملة.

وأكد أن البطولة الحالية تعد الأكبر في تاريخ اتحاد اللعبة لجهة عدد المشاركات علاوة على المشاركة الأولى لكل من الإكوادور والأرجنتين وتشيلي وكوبا.

وأمل أن يقدم منتخب الكويت مستوى يليق بتصنيفهم كأبطال للعرب مثمنا دعم الوزير المطيري والهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وحرصهم على توفير الإمكانيات لإنجاحها بما بليق بسمعة دولة الكويت الرائدة في استضافة البطولات الكبرى.

وتضم قائمة منتخب الكويت الوطني للرجال – بحسب تصريح سابق لرئيس نادي الغوص – حسن الشراح وحمد الكندري ويوسف المويل وحمد إسماعيل وعبدالله الحماد.

أما قائمة منتخب السيدات فتضم مي البدر وشيخة بوعركي وزينب الوزان ومريم القطان وعلياء السالم.

جانب من استعراض لفرقة الفن الشعبي

جانب من المنتخبات المشاركة

منتخب الكويت المشارك بالبطولة

رئيسة الاتحاد الدولي للغوص آنا ارجانا

رئيس نادي الغوص والانقاذ الكويتي طلال السرحان

ممثل وزير الإعلام مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح