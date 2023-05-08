إيران تعدم شخصين بتهمة إهانة المقدسات الدينية

قال موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين إن السلطات أعدمت شخصين بعد إدانتهما بتهمة إهانة المقدسات، وهو أمر أثار رد فعل غاضبا من منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وأضاف الموقع أنه جرى تنفيذ الحكم بإعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع بعد إدانتهما في جرائم تشمل الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد وإهانة الأئمة والمقدسات. وأفاد الموقع أن الاثنين كانا يديران عشرات من المنصات المناهضة للدين على الإنترنت التي تهدف للحض على كراهية الإسلام والترويج للإلحاد وإهانة المقدسات.

ونددت منظمة العفو الدولية بإعدام الرجلين على صفحتها الموجهة لإيران على منصة تويتر.

وكتبت المنظمة “يمثل إعدام يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع اليوم بتهمة ‘الردة’ تدنيا صادما جديدا للسلطات الإيرانية ويزيد فحسب من عزلة إيران”.

وأضافت “أُعدما شنقا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط في اعتداء صارخ على الحق في الحياة والحق في الحرية الدينية”.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران ذات الأغلبية الشيعية إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.