مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 2023/5/8 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد علي محمد الفاضل بما يلي: استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله الزيارة التي قام بها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة يوم السبت الماضي لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ولقاء سموه بجلالة الملك في قصر باكنغهام وتعكس الزيارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو ولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة وعضوية كل من (وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الصحة ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ووكيل ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير عام الإدارة المركزية للاحصاء).

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع التي عقدت في مدينة جدة يوم السبت الماضي مشيدا بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحث الأطراف السودانية على الإنخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية مجددا موقف دولة الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.