الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا

8 مايو، 2023
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده القضاء على الإرهاب شمالي العراق وسوريا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الاناضول” التركية، اليوم الاثنين.

وقال أردوغان في كلمة له بإسطنبول، اليوم الإثنين، خلال مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم في قطاع التعليم: “سنواصل بحزم معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها… سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا”.

وأعاد أردوغان إلى الأذهان استشهاد المعلمين الذين قتلوا على يد تنظيم “حزب العمال الكردستاني” الإرهابي الانفصالي.

المصدر
د ب أ
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8 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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