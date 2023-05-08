التربية: تعديل مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية أ. أحمد الوهيدة أنه صدر قرار بشأن (تعديل) مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية لصفوف النقل في مدارس التعليم العام والثانوية العامة للتعليم الديني.

كالآتي: ‎-التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام ، من الخميس 2023/5/25 إلى الأحد 2023/6/4.

‎-امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة بمدارس التعليم العام من الخميس 2023/5/25 الى الأحد 2023/6/4.

-‎امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين العاشر والحادي عشر الثانوي بمدارس التعليم العام من الثلاثاء 2023/5/23 إلى الأحد 2023/6/4.

‎-امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر في التعليم الديني، من الأحد 2023/6/4 إلى الخميس 2023/6/22.

والجدير بالذكر ان مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر للتعليم العام ستبقى كما هي والتي تبدأ من الأحد 2023/6/11 وحتى الخميس2023/6/22 .