وزارة التربية

التربية: تعديل مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية

8 مايو، 2023
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صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية أ. أحمد الوهيدة أنه صدر قرار بشأن (تعديل) مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية لصفوف النقل في مدارس التعليم العام والثانوية العامة للتعليم الديني.

كالآتي: ‎-التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام ، من الخميس 2023/5/25 إلى الأحد 2023/6/4.

‎-امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة بمدارس التعليم العام من الخميس 2023/5/25 الى الأحد 2023/6/4.

-‎امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين العاشر والحادي عشر الثانوي بمدارس التعليم العام من الثلاثاء 2023/5/23 إلى الأحد 2023/6/4.

‎-امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر في التعليم الديني، من الأحد 2023/6/4 إلى الخميس 2023/6/22.

والجدير بالذكر ان مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر للتعليم العام ستبقى كما هي والتي تبدأ من الأحد 2023/6/11 وحتى الخميس2023/6/22 .

المصدر
وزارة التربية
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8 مايو، 2023
0 52 دقيقة واحدة

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