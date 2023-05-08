أزرق المناظرات أول المتأهلين للأدوار النهائية للبطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس في الدوحة بدون أي خسارة

أزرق المناظرات أول المتأهلين للأدوار النهائية للبطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس في الدوحة بدون أي خسارة

فريق دولة الكويت المشارك في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية الممثل لوزارة التربية شارك في البطولة بجدارة رافعا اسم الكويت عاليا، حيث كان أول المتأهلين للتصفيات النهائية في سبتمبر القادم في الدوحة، فقد كان الفريق الوحيد الذي فاز في الخمس جولات الأولى بدون أي خسارة في التصفيات الأولى للبطولة، ضمن أكثر من 150 متناظرا من 40 دولة حول العالم.

وقد تشكل الفريق من كل من:

الطالب: أحمد نواف الحمود – مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة

الطالبة: جنان جابر الشريف – ثانوية طليطلة

الطالب: عبدالله محمد الجيماز – ثانوية فهد السالم

الطالبة: نور سامي العجيل – ثانوية شريفة العوضي

كما مثل الكويت في لجان تحكيم جولات البطولة كل من :