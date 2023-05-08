معهد دسمان للسكري ينظم حملة توعية وفعاليات طبية في السفارة الكندية

نظم معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حملة توعية في السفارة الكندية لدى البلاد بحضور السفيرة عليا مواني متضمنة عيادة متنقلة خاصة بالمعهد في مقر السفارة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لموظفي السفارة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المعهد طارق العريان في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن المعهد شارك بالعيادة المتنقلة وهي حافلة حديثة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية وغيرها.

وأضاف العريان أن ذلك يأتي إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام بالوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا لافتا إلى أن الفريق الطبي المشارك قدم استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته وأجاب عن استفسارات طرحت عن النواحي الصحية المتفرقة.

وأوضح أنه تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الانسولين والعديد غيرها على موظفي السفارة.

وأكد أن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع منوها بأهمية الدور الذي يقوم به من خلال هذه الحملات التوعوية.