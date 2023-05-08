صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وبحضور سمو ولي العهد غدا المباراة النهائية لكأس سمو الأمير للموسم الرياضي 2022-2023

8 مايو، 2023
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يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المباراة النهائية على كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للموسم الرياضي 2022-2023م والتي ستقام في تمام الساعة 7 من مساء يوم غد الثلاثاء 19 شوال 1444 هجرية الموافق 9 مايو 2023 ميلادية بين فريقي نادي كاظمة الرياضي ونادي الكويت الرياضي وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي.

المصدر
كونا
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8 مايو، 2023
0 22 أقل من دقيقة

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