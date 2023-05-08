شفيونتيك في صدارة تصنيف لاعبات التنس وأنس جابر تتراجع للمركز السابع

واصلت النجمة البولندية ايغا شفيونتيك تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، بينما تراجعت النجمة التونسية أنس جابر من المركز الرابع إلى المركز السابع.

كذلك حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي توجت أمس الأول السبت بلقب بطولة مدريد المفتوحة بالفوز في النهائي على شفيونتيك، على موقعها في المركز الثاني.

وصعدت كل من الفرنسية كارولين جارسيا والأمريكية كوكو جوف والكازاخستانية ايلينا رايباكينا مركزا واحدا في التصنيف، كما صعدت اليونانية ماريا ساكاري إلى المركز الثامن بعدما وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة مدريد.

وفيما يلي ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين الموافق الثامن من أيار/مايو 2023 :

البولندية ايغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9625 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 7881 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5300 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الرابع برصيد 5025 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز الخامس برصيد 4345 نقطة

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز السادس برصيد 4195 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز السابع برصيد 4116 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3516 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز التاسع برصيد 3505 نقاط

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة.