جدارية الشهداء التي سلمها مكتب الشهيد لوزارة التربية وتحمل صور واسماء شهداء الكويت المعتمدين لدى المكتب

مكتب الشهيد يسلم وزارة التربية 836 جدارية لشهداء الكويت بإصدارها الجديد

8 مايو، 2023
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سلم مكتب الشهيد وزارة التربية 836 جدارية لشهداء الكويت بإصدارها الجديد تحمل صور وأسماء شهداء الوطن المعتمدين لدى المكتب وعددهم 1317 ليتم توزيعها على المدارس الحكومية والأهلية في الكويت.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الهدف من ذلك إبراز دور الشهداء وغرس الوطنية في أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء الذي قدم كوكبة من الشهداء والشهيدات سطروا ملاحم في حب الوطن.

وأوضح أن الجداريات وزعت على مختلف المراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية في المحافظات الست وبلغ عدد المدارس في محافظة العاصمة 165 مدرسة والجهراء 127 والفروانية 155 ومبارك الكبير 104 والأحمدي 181 وحولي 113.

وأكد المكتب من خلال تلك الجداريات حرصه على تخليد ذكرى الشهداء الأبرار مشيرا أيضا إلى دور وزارة التربية في إبراز وتخليد بطولات شهداء الكويت.

المصدر
كونا
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8 مايو، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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