سنرجي تمضي قدماً في تطبيق استراتيجيتها المبنية على تعزيز أعمالها مع القطاع النفطي الكويتي الشركة انتخبت مجلس الإدارة الجديد

سنرجي تمضي قدماً في تطبيق استراتيجيتها المبنية على تعزيز أعمالها مع القطاع النفطي الكويتي

أكدت شركة سنرجي القابضة أنها تمضي قدماً في تطبيق استراتيجيتها المبنية على تعزيز أعمالها مع القطاع النفطي الكويتي، و تحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وتعظيم حقوق المساهمين على نحو مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد لشركة سنرجي القابضة للسنوات الثلاث القادمة.

حيث تم انتخاب مشعل عبدالرحمن العنزي رئيسا لمجلس الإدارة

و محمد حمد السالم نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

و انتخاب خمسة أعضاء في مجلس الإدارة للشركة و هم:

مالك ماهر معرفي عزام حمد المطوع مالك مصطفى حمود لمياء ماجد جوهر حيات فيصل محمد مراد