جائزة ميامي الكبرى: فيرستابن يفوز أمام زميله بيريس رغم انطلاقه من المركز التاسع

أظهر الهولندي ماكس فيرستابن السبب الذي خوله الفوز باللقب العالمي في العامين الماضيين، وذلك بصعوده من المركز التاسع عند الإطلاق الى الفوز بجائزة ميامي الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدماً زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وكان بيريس أول المنطلقين فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت بعدما تأثر بحادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، ما أدى الى اشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم اكمال التجارب.

لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية ناجحة تماماً ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً، ليصعد بطل العالم السابق الى منصة التتويج للمرة الرابعة في خمسة سباقات هذا الموسم.

واصل فريق ريد بول هيمنته التامة على البطولة، محققاً الثنائية الرابعة في خمسة سباقات هذا الموسم والفوز الخامس (فاز فيرستابن في البحرين وأستراليا وبيريس في السعودية وأذربيجان).

وكرر فيرستابن ما حققه في سباق السعودية حين انطلق من المركز الخامس عشر جراء مشكلة ميكانيكية، ونجح في انهاء السباق في المركز الثاني خلف زميله بيريس.

ورفع الهولندي البالغ 25 عاماً بانتصاره الثامن والثلاثين رصيده الى 119 نقطة في الصدارة بفارق 14 عن زميله بيريس، فيما يحتل ألونسو المركز الثالث بـ75 نقطة أمام سائق مرسيدس بطل العالم السابق لويس هاميلتون (56) الذي أنهى السباق سادساً الأحد بعدما انطلق من المركز السادس عشر، خلف زميله ومواطنه جورج راسل وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس توالياً.