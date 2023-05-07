من عمليات الإنقاذ

وفاة 20 على الأقل في انقلاب قارب بولاية كيرالا الهندية

7 مايو، 2023
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قالت السلطات المحلية اليوم الأحد إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب قبالة ساحل مدينة تانور بولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند.

وقال وزير تطوير مصائد الأسماك والموانئ في كيرالا (في. عبد الرحيم) للصحفيين إن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ أن القارب عالق في الطين فيما تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله. وأضاف أن السلطات تعرفت على 12 جثة حتى الآن.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في كيرالا لرويترز إن الحادث وقع بمنطقة مالابورام في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وإن فريقا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث موجود في الموقع.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر “يؤلمني فقد الأرواح نتيجة حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا”.

المصدر
وكالات
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7 مايو، 2023
0 21 أقل من دقيقة

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