مصرع 7 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص خارج مأوى لمشردين في ولاية تكساس

لقي ما يصل إلى سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر اليوم الأحد بعد أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص خارج مأوى لمشردين في منطقة (براونزفيل) بولاية (تكساس) الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية قولها إن سيارة (لاند روفر) صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات أمام “ملجأ غير ربحي كان يساعد المشردين من منازلهم”.

وقال المتحدث باسم شرطة (براونزفيل) مارتن ساندوفال للمحطة إن الشرطة تعتقد أن من بين القتلى مهاجرين لافتا الى أن الشرطة بدأت تحقيقا في الحادث بمساعدة حرس الحدود كما تسعى لمعرفة ما إذا كان الحادث متعمدا أم عرضيا.