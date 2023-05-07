الدوري الإيطالي: نابولي يحتفل بلقبه بأفضل طريقة ويوفنتوس يسير بثبات نحو دوري الأبطال

احتفل نابولي بلقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 1990 بأفضل طريقة من خلال الفوز على ضيفه فيورنتينا 1-صفر وسط أجواء صاخبة خارج ملعب “دييغو مارادونا” وداخله، وذلك في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وحسم نابولي لقبه الأول منذ 33 عاماً الخميس بتعادله خارج الديار مع أودينيزي 1-1، وبالتالي كانت مباراة الأحد الظهور الأول لفريق المدرب لوتشانو سباليتي بين جماهيره التي انتظرت أكثر من ثلاثة عقود لرؤية النادي الجنوبي يتوج باللقب.

ودخل اللاعبون وسباليتي وطواقم الفريق الى الملعب وسط ممر شرفي من لاعبي فيورنتينا وفي ظل أجواء احتفالية رائعة في المدرجات التي رفع فيها الرقم ثلاثة، في إشارة الى ألقاب نابولي الثلاثة في الدوري، وصور الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا الذي كان بطل لقبي نابولي الوحيدين عامي 1987 و1990.

وكما كان متوقعاً، افتقد لاعبو نابولي الى التركيز اللازم ما سمح لفيورنتينا بأن يكون الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من اللقاء لكن دون فعالية أمام المرمى، فدخل الطرفان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيّد الموقف تزامناً مع دخول الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بدلاً من المكسيكي المصاب هرفينغ لوسانو (45).

ومع بداية الشوط الثاني، حصل نابولي على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء تسبب بها المغربي سفيان امرابط باسقاطه السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لكن الهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن أخفق في ترجمتها بعدما اصطدم بتألق الحارس بييترو تيراتشيانو (48).

لكن النيجيري عوض في الدقيقة 74 من ركلة جزاء أخرى انتزعها “كفارا”، رافعاً رصيده الى 23 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف عن المهاجم الأرجنتيني لإنتر لاوتارو مارتينيس، قبل أن يترك مكانه لمواطن الأخير جيوفاني سيميوني.

وكان أوسميهن الذي رفع رصيده الإجمالي الى 47 هدفاً في الدوري الإيطالي ليصبح أفضل هداف إفريقي في “سيري أ” أمام نجم ميلان السابق الرئيس الليبيري الحالي جورج وياه (46)، سعيداً بعدم التخلي عن ركلة الجزاء لزميله البولندي بيوتر زيلينسكي الذي عرض عليه تنفيذها.

وقال بهذا الصدد لمنصة “دازون” للبث التدفقي “أخفقت في الأولى وبالتالي كان يتوجب علي تسجيل الثانية، وكنت واثقاً بأني سأسجل الثانية”.

وبدا النيجيري واثقاً أيضاً بأن يصبح أول هداف للدوري من فريق متوج باللقب منذ 2016، قائلاً “أعتقد أننا سنكسر اللعنة. ما زال أمامنا أربع مباريات وأريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مع التركيز على الفوز بالمباريات”.

وكان هدف أوسميهن الفاصل بين الفريقين حتى النهاية رغم محاولات فيورنتينا، فحقق الفريق الجنوبي فوزه السادس والعشرين هذا الموسم، فيما مني “فيولا” بهزيمته الثانية عشرة ليتجمد رصيده عمد 46 نقطة الثامن بفارق الأهداف أمام تورينو ومونتسا اللذين انتهت مواجهتهما بالتعادل 1-1.

يوفنتوس بثبات نحو دوري الأبطال

خطا يوفنتوس خطوة هامة نحو المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الثمين خارج ملعبه على اتالانتا 2-صفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وارتقى يوفنتوس الى المركز الثاني مستغلا سقوط لاتسيو امام ميلان صفر-2 السبت، رافعا رصيده الى 66 نقطة بفارق 5 نقاط أمام ميلان الخامس قبل نهاية الدوري بأربع مراحل.

اما اتالانتا، فبقي سادساً بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والفائز السبت بهدفين نظيفين على روما في ضربة لحظوظ نادي العامة بالمشاركة في المسابقة القارية الأم.

وبعد شوط اول رتيب من قبل الفريقين، نجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل عبر جناحه الانكليزي الشاب صامويل ايلينغ-جونيور (19 عاما)، مستغلا كرة مرتدة سددها زميله البولندي اركاديوش ميليك (56).

وكان ايلينغ-جونيور يخوض اول مباراة اساسيا في صفوف فريقه في الدوري الايطالي، فأصبح بذلك ثالث إنكليزي فقط يسجل ليوفنتوس في “سيري أ” بعد وليام جون جوردان (موسم 1948-1949) وديفيد بلات (موسم 1992-1993) وفق “أوبتا” للاحصاءات.

ورمى اتالانتا بكل ثقله باتجاه مرمى يوفنتوس في محاولة لتعديل النتيجة، لكن حارس الاخير البولندي فويتشيخ شتشيزني تصدى لاكثر من محاولة خطرة.

واستغل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش هجمة مرتدة سريعة لفريقه في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع وحسم النتيجة نهائيا في صالح “السيدة العجوز” بكرة سكنت الزاوية العليا لمرمى اتالانتا، فوجد طريقه الى الشباك للمباراة الثانية توالياً بعدما وضع في المرحلة الماضية ضد ليتشي (2-1) حداً لصيامه عن التهديف طيلة 773 دقيقة، رافعاً رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

العنصرية تطل برأسها مجدداً

ولم تمر المباراة التي عاند الحظ فيها أتالانتا بعدما وقفت خشبات المرمى بوجه محاولتي جورجيو سكالفيني ودافيدي زاباكوستا، من دون فصل جديد من العنصرية وهذه المرة بحق فلاهوفيتش من بعض المتشددين “ألتراس”، ما دفع الحكم الى إيقاف اللقاء لبعض الوقت قبل أن يسجل الصربي هدفه ويتوجه نحو جمهور المضيف بوضع اصبعه على فمه وكأنهم يقول لهم اخرسوا، ما تسبب بنيله إنذاراً.

وحاول مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني التقليل من أهمية ما حصل، معتبراً أن الاهانات موجهة لشخص فلاهوفيتش وليس بحق عرق بأكمله، قائلاً “يملك أتالانتا لاعبين مثل (الكرواتي ماريو) باشاليتش و(الألباني بيرات) دجيمسيتي وآخرون من هذا العرق. العنصرية قضية خطيرة ويجب تمييز بعض الفوارق الواضحة بين الإهانة الفردية والإهانة العنصرية الشاملة. هناك فرق كبير ويجب أن نركز على هذا الفارق بينهما”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها قسم من جمهور أتالانتا مخالفات من هذا النوع، ما أثار سابقاً حفيظة بعض من لاعبيه لأن هذه الاهانات تصيبهم أيضاً.