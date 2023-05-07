وزارة الداخلية

الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تستقبل المواطنين الراغبين في استخراج بدل فاقد وبدل تالف لشهادة الجنسية

7 مايو، 2023
0 22 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الاستعدادات للترشح وعملية الاقتراع للإنتخابات البرلمانية (2023) المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 دعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية الإخوة المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية والذين لم يتقدموا لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة الجنسية إلى ضرورة حضور طالب الشهادة شخصياً مع ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعدد 4 صور شخصية قياس 6×4 وذلك خلال أوقات العمل الرسمية في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في منطقة الضجيج.

وتؤكد الإدارة أنه لن يسمح بالترشح او إجراء عملية التصويت إلا بوجود شهادة الجنسية الكويتية الأصلية أو استصدار بدل فاقد أو بدل تالف عنها.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
7 مايو، 2023
0 22 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الإطفاء”: استخدام الجت سكي “فلاي بورد” للحرائق البحرية المحدودة يدعم رجال الإطفاء في أداء مهامهم

7 مايو، 2023

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت باجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة

7 مايو، 2023

السفيرة الكندية لدى البلاد تشيد بالدور الإنساني والإغاثي للكويت حول العالم

7 مايو، 2023

وزير الخارجية: مشاركة سمو ولي العهد في مراسم تتويج الملك تشارلز يتوج العلاقات بين البلدين

7 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى