منتخب الكويت لكرة القدم للصالات للصم يتأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه على العراق

منتخب الكويت لكرة القدم للصالات للصم يتأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه على العراق

تأهل منتخب الكويت لكرة القدم للصالات للصم اليوم الأحد إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه على منتخب العراق بستة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.

وسجل أهداف المنتخب الكويتي كل من عبدالرحمن صالح (ثلاثة أهداف) وناصر عامر (هدفان) ومحمود الجاموس (هدف واحد).

وحضر المباراة سفير دولة الكويت لدى إيران بدر المنيخ والسكرتير الثالث في السفارة فواز الظفيري.

وسيلاقي الأزرق في المباراة النهائية الفائز من مباراة إيران واليابان يوم الثلاثاء المقبل التاسع من الشهر الجاري.

وكان منتخب الكويت قد فاز في دور المجموعات على منتخبات كازاخستان واوزبكستان وقرغيزستان وتعادل مع نظيره الياباني بهدف لكل منهما.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين حيث تضم الأولى منتخبات إيران وتايلند والعراق وماليزيا والصين فيما تضم الثانية الكويت واليابان واوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.