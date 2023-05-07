القيادة السعودية توجه بتقديم 100 مليون دولار وتنظيم حملة شعبية لمصلحة الشعب السوداني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاحد (مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية) بتقديم مساعدات انسانية متنوعة بقيمة (100 مليون دولار أمريكي) وتنظيم حملة شعبية عبر منصة (ساهم) للتخفيف من آثار الاوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

واكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) “ان المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان”.

واوضح الربيعة انه “سيتم بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وانسانية للنازحين بالاضافة الى توفير مساعدات طبية” متقدما بالشكر ل “خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مواقفهما النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن”.