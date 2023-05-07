وزير الخارجية: قرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية أكد ضرورة التزامها بتنفيذ التفاهمات والالتزامات التي تضمنها القرار العربي

وزير الخارجية: قرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية أكد ضرورة التزامها بتنفيذ التفاهمات والالتزامات التي تضمنها القرار العربي

قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إن جامعة الدول العربية اعتمدت خلال الاجتماع الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الاحد بشأن تطورات الوضع في سوريا قرارا بالإجماع يتضمن استئناف مشاركة سوريا وعودتها لمقعدها في اجتماعات جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الدورات غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن ملف الازمة السورية وكذلك التطورات الحالية في السودان ومستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية.

واشار الى ان هذا القرار أكد سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وحرص الدول العربية على مساعدة سوريا للخروج من أزمتها وانهاء معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال دور عربي قيادي في جهود حل الازمة السورية ومعالجة تبعاتها الانسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها ومعالجة تأثير هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة.

وأكد الشيخ سالم الصباح ضرورة التزام الحكومة السورية بتنفيذ التفاهمات والالتزامات التي تضمنها القرار العربي وبشكل خاص ما يتعلق بالملف الانساني والعودة الآمنة للاجئين والنازحين وتهريب المخدرات وفق الآليات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة معربا عن الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة واجتماع عمان بشأن سوريا.

كما بين الشيخ سالم الصباح ان القرار تضمن أهمية اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بدءا من ايصال المساعدات الانسانية وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن.

وأضاف أن القرار تضمن تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان.

واوضح ان القرار تضمن ايضا الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 على ان تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وذكر الشيخ سالم الصباح ان الجامعة العربية اعتمدت كذلك خلال الدورة غير العادية التي عقدت اليوم على المستوى الوزاري لبحث تطورات الوضع في جمهورية السودان قرارا تم التأكيد خلاله على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واعتبار أن الأزمة الحالية هي شأن داخلي سوداني.

واضاف ان القرار طالب بأهمية عدم التدخل في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع الدائر هناك كما نص على تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدولية لتسوية الأزمة وبذل المساعي لوقف اطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة وتوفير الدعم الإنساني والطبي للشعب السوداني.

واشار الشيخ سالم الصباح الى ان القرار حث الدول المانحة على تقديم مساعدات عاجلة للشعب السوداني الشقيق.

ونوه في هذا الصدد الى صدور تعليمات القيادة في دولة الكويت لبدء تسيير جسر جوي بداية من تاريخ 4 مايو الجاري اتساقا مع نهج دولة الكويت المستمر في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء ومساندتهم خلال الأزمات.

كما اشار الشيخ سالم الصباح الى اصدار الجامعة العربية بيانا بشأن تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية عبرت فيها الدول العربية على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى ال75 للنكبة وإدانة الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

واوضح ان الدول العربية أكدت ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وباقي المدن والمخيمات الفلسطينية بما في ذلك القتل والارهاب وهدم المنازل والاعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء وضحايا العدوان الاسرائيلي.

وبين ان القرار أكد حماية المسجد الاقصى المبارك وإدانة جميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل للافراج عن الاسرى المعتقلين.

واوضح الشيخ سالم الصباح ان القرار أكد انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ووقف العدوان والممارسات غير القانونية وسياسة الاستيطان واستهداف المدنيين والاعتقال وهدم المنازل ودعوة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.