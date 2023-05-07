وزير الصحة يشيد بنجاح الطبيبة الكويتية أسماء الكندري بمجال أمراض الجهاز الهضمي محليا وعالميا

أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بالإنجازات والنجاحات المهنية التي حققتها استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتورة أسماء الكندري في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي محليا وعالميا.

وأعرب الوزير العوضي في بيان صحفي اليوم الأحد لدى استقباله الدكتورة الكندري عن تمنياته لها ولسائر الكفاءات الوطنية بالمزيد من التقدم والنجاح وتمثيل الكويت في المحافل الدولية والاستمرار بالنهوض في المنظومة الصحية في البلاد.

ولفت إلى نجاح برنامج تدريب الأطباء على تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي بالمناظير التداخلية الذي تشرف عليه الدكتورة الكندري بمستشفى الجهراء الجديد بالتعاون مع المنظمة العالمية لجراحة المناظير WEO والجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ASGE والجمعية الأوربية لأمراض الجهاز الهضمي ESGE ومنظمة النساء للمناظير WIE.

وذكر البيان أن الكندري تعد من أبرز الكفاءات الطبية عالميا ومحليا في مجال تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي بالمناظير التداخلية وعلاج الحالات المعقدة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج بعض أورام الجهاز الهضمي منذ بدايتها سواء أورام المريء أو المعدة أو أورام القولون السطحية أو العميقة وحالات ارتخاء عضلات المريء وغيرها من الحالات.

وأوضح أن برنامج (تدريب الأطباء) في مستشفى الجهراء ساهم في تدريب نحو 100 طبيب متخصص من داخل وخارج الكويت عبر برامج تدريبية مشتركة سواء في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وتركيا والعديد من دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.