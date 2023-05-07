الرئيس الإيراني: سنعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى

قال الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إن بلاده ستعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا)، اليوم الأحد.

وقال “إن إيران معروفة في الغالب في صناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقديم قدرات أخرى للبلاد”، مضيفا أن “الحكومة ستعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى”.

وقال رئيسي، خلال مشاركته مراسم إفتتاح المعرض الدولي الخامس لإستعراض القدرات التصديرية الإيرانية، اليوم الأحد، إن “هناك أكثر من ألف رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها سيتفقدون هذا المعرض وسيساهم هذا الحدث المهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات.”

وأضاف أن “إيران معروفة في الغالب بصناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقديم قدرات أخرى للبلاد، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى”.

واعتبر أن “الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية هي المعرفة بالقدرات والإمكانيات” داعيا إلى تقديم قدرات الدول الأخرى إلى رجال الأعمال.

وأشار إلى أن “تقديم وتعريف الامكانيات والقدرات التجارية والاقتصادية الإيرانية إلى الناشطين الاقتصاديين في الدول الأخرى يعتبر من المهام المهمة للمكاتب التجارية… لقد بذلنا جهودا لمتابعة هذه المهمة من خلال تفعيل هذه المكاتب”.