وزارة الخارجية السورية

دمشق تؤكد أهمية التعاون العربي إثر قرار عودتها إلى جامعة الدول العربية

7 مايو، 2023
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أكدت وزارة الخارجية السورية الأحد أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية إثر تلقيها قرار جامعة الدول العربية استعادة دمشق لمقعدها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطتها على خلفية النزاع في البلاد.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن سوريا تابعت “التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية (…) وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام” قرار الجامعة.

وأضافت “تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك”، معتبرة أن المرحلة المقبلة “تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً (…) يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية”.

المصدر
أ ف ب
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7 مايو، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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